محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحى بهناى باستثمارات 250 مليون جنيه لخدمة 170 ألف نسمة

مروة فاضل

اجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الباجور لتفقد عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ ، رافقه خلالها ،  محمد موسى نائب المحافظ ،  فتحى شلبى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

 تفقد محافظ المنوفية  أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الباجور البحري وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي وتحسين الرؤية البصرية بالشوارع والميادين العامة ، موجهاً بضرورة الحفاظ على أعمال التطوير والمتابعة المستمرة لضمان إستدامتها ، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

كما تـابع محافظ المنوفية الموقف الحالي ونسب إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي ، موجهاً بتضافر الجهود والمتابعة الميدانية المستمرة للانتهاء من الاعمال وفق المعايير الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة ، وضرورة تكثيف الحملات المرورية في مناطق اعمال الصيانة والتحويلات والمحاور البديلة وإلزام السائقين بالسرعة المقررة وعدم السير عكس الاتجاه ، وضرورة متابعة خطوط السير والالتزام بالحمولة المقررة بما يساهم في زياده معدلات السلامة والامان.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع بمنطقة محيط المعهد الديني ، حيث جاري أعمال تركيب بلاط الإنترلوك  ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الباجور  والتي تستهدف تحسين البنية التحتية للارتقاء بمستوى الخدمات

واختتم محافظ المنوفية جولته الموسعة بتفقد محطة معالجة صرف صحي بهناي بتكلفة إجمالية  250 مليون جنية لخدمة الاهالى للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث استمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلي من رئيس الشركة عن الموقف الحالي ونسب إنجاز المشروع ، مشيراً أن المحطة  بطاقة 10 ألف م3 / يوم ، لخدمة  170 ألف مواطن والذى يتضمن أحواض SBR احواض التجفيف ، مبني الكهرباء المجمع ، مبني أسطوانات الكلور، بيارة التصافي ،المدخل والمصافي والاسب الرملي، حوض تركيز الحماة المبني الإداري ، مبني البلاورات ، حوض التلامس ،حيث انه تم تنفيذ الاعمال المدنية بنسبة ۸٨٪ والاعمال الكهروميكانيكية بنسبة 65٪ ومن المقرر ان المحطة سوف تخدم12 قرية  بهناي ، اسريجة ، القرنين ، منشأة سيف ، الجزيرة الشرقية ، الكتامية ، بير شمس ، ميت عفيف ، كفر الدوار ، كفر محمود ، أبو سنيطة ، عزبة بهناي وجاري العمل بقريتي أبو سنيطة وبهناي ، موجهاً بالمتابعة المستمرة وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة نهو المشروع ودخولة الخدمة في أسرع وقت أمام المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على  أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية الباجور

