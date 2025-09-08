إلهام شاهين تودع الصيف وتعلق: أتمني لو أعيش أمام البحر طول السنة

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورًا و هي تودع الصيف و رحلتها الصيفية على شاطئ البحر في الساحل الشمالي.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"سأفتقد البحر و جماله.. أتمني لو أعيش أمام البحر طول السنة وليس الصيف فقط ".



وكان قد أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب وحيد حامد، تكريم الفنانة إلهام شاهين التي ستكون ضيفة شرف حفل الافتتاح مع المخرج مروان حامد، والمقرر انطلاقه يوم 9 سبتمبر الثلاثاء المقبل، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

وكانت إدارة المهرجان استقبلت ما يقرب من 810 أفلام من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.