أغلي الغاليين| إلهام شاهين تظهر مع أنغام.. شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين صوره تجمعها بالفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام

وعلقت إلهام على الصورة :"كلنا بنحبك يا أنغام يا أغلى الغاليين .. ربنا يحميكى من كل شر يا صديقتي الجميلة و يبارك لك .. و دايما يارب فى خير و احسن صحه و أكبر نجاح .



وعلقت أنغام قائلة:" حبيبة قلبي واختي ربنا يحفظك ويخليكي لينا".



أول ظهور لـ أنغام في حفل كايروكي

وكان الظهور الأول لأنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا بحفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين

وشاركت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فيديو يوثق لحظة احتفاء الفنان أمير عيد، نجم فرقة كايروكي، بها خلال حفله الذي أقيم أمس في ختام مهرجان العلمين الجديدة.

وظهر أمير عيد على المسرح وهو يوجه التحية لأنغام، متمنيًا لها دوام الصحة بعد أزمتها الأخيرة، فيما قوبل حضورها بعاصفة من التصفيق من جانب الجمهور.

وعلّقت أنغام، عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، بقولها: “ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش”، في أول تعليق لها بعد الحفل، مؤكدة امتنانها للجمهور وسعادتها بالأجواء التي عاشتها.