فريال أشرف تحصد برونزية بطولة "سيرياس A" للكاراتيه بالنمسا

حققت البطلة الأولمبية فريال أشرف لاعبة منتخب مصر للكاراتيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "سيرياس A"، التي أقيمت في مدينة سالزبورغ النمساوية خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري.

وتعد هذه الميدالية الأولى لفريال بعد عودتها للملاعب عقب فترة توقف بسبب الزواج والإنجاب في إنجاز جديد يعكس عزيمتها وإصرارها المعتادين.

وحرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على تقديم التهنئة للاعبة المنتخب الوطني فريال أشرف لحصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وأشاد الدهراوي بالإنجاز الكبير الذي حققته فريال بعد عودتها للملاعب عقب فترة توقف بسبب الزواج، مؤكدًا أن هذه الميدالية تعكس قوة الإرادة والعزيمة التي تتمتع بها لاعبات منتخب مصر، وتجسد روح التحدي والتميز التي يحرص الاتحاد على دعمها دائمًا.

في سياق متصل، أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “الأنوكا” إدراج رياضة الكاراتيه ضمن الألعاب المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقررة إقامتها في أنجولا خلال ديسمبر المقبل، حيث تلقى الاتحاد المصري للكاراتيه خطابًا رسميًا يفيد بمشاركة اللعبة ضمن 32 رياضة مختلفة في دورة الألعاب الأفريقية.