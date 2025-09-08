قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو تسافر.. كيفية استخراج الباسبور 2025
تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
الرئيس السيسي في قمة "البريكس":مصر ترفض تهجير الفلسطينيين ومخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية
محافظ الجيزة لـ صدى البلد: تغييرات موظفي حي الهرم طبيعية .. وجار افتتاح حي آخر للهضبة|شاهد
عبر الوسائل الافتراضية.. الرئيس السيسي يشارك في قمة "البريكس" ويبحث تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية
صدي البلد ينشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
الرئيس السيسي يهنئ كوريا الديمقراطية بذكرى تأسيس الجمهورية وإمارة أندورا بالعيد القومي
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين
أسهل طريقة لدفع فاتورة الغاز أونلاين
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
يتبقّى 60 يومًا .. الرياض جاهزة لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025

دخلت العاصمة السعودية مرحلة العدّ التنازلي مع تبقي 60 يومًا على انطلاق النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث تستقبل الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر 2025 رياضيي 57 دولة في تظاهرة متعددة الرياضات تُرسّخ مكانة المملكة كوجهةٍ عالمية للفعاليات الكبرى، وتحتفي بروح الأخوّة والتلاقي بين شعوب العالم الإسلامي. 


وتعود الدورة إلى المملكة بعد عشرين عامًا على النسخة الافتتاحية في مكة المكرمة 2005، في مشهدٍ يجمع بين عمق الذاكرة وبريق الحاضر.
من جانبه، أكّد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي جاهزية الرياض تنظيمًا، مشيرًا :" بدعمٍ كريم من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وبعملٍ تكاملي مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نرحّب بضيوفنا الرياضيين والجماهير من 57 دولة في بيئةٍ تضمن أعلى المعايير التنظيمية والخدمية، هذه الدورة ليست منافسة فحسب، بل مساحةٌ للالتقاء والإلهام وتبادل الخبرات، ونقطة انطلاقٍ لقصص نجاح جديدة لأبطالنا وبطلاتنا."


ويشهد برنامج الرياض 2025 تنافسًا في ثلاثٍ وعشرين رياضة، مع ظهورٍ أول لكلٍّ من سباقات الهجن والرياضات الإلكترونية، ضمن برنامج الدورة على النحو التالي :ألعاب القوى، المبارزة، كرة السلة 3×3، السباحة، كرة اليد، كرة الطاولة، سباقات الهجن، الكرة الطائرة، الكاراتيه، الملاكمة التايلندية، الجودو، رفع الأثقال، كرة القدم ( صالات )، المصارعة ( حرة/ رومانية/ يونانية )، التايكوندو، الرياضات الإلكترونية، الووشو، الملاكمة، الفروسية (قفز الحواجز)، الدواثلون، والجوجيتسو، بينما الرياضات البارالمبية : ألعاب القوى، ورفع الأثقال.

جاهزية المنشآت والتجربة الجماهيرية

تتكامل البنية التحتية والمنشآت الرياضية في الرياض لاستضافة المنافسات والتدريبات وفعاليات المشجعين، مع خطة تشغيلية تُراعي جودة الخدمات، وانسيابية الحركة، وتنوّع التجارب الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يمنح الرياضيين والجماهير تجربةً مريحة وآمنة وثرية.

تنطلق منافسات الدورة في 7  نوفمبر 2025 تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي (ISSF) بمشاركةٍ واسعة من اللجان الأولمبية الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتؤكد الرياض التزام المملكة بتطوير القطاع الرياضي وتمكين أبطاله، وتعزيز دور الرياضة جسرًا للتفاهم والتقارب بين الشعوب.

