حركة تنقلات لسكرتيري الوحدات المحلية القروية بأشمون

أصدر اليوم طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية قرار رقم ( 1004) لسنة 2025 بشأن حركة تنقلات لسكرتيري الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون، بناءً على المذكرة المعروضة من إدارة الموارد البشرية بمجلس مدينة أشمون.

شملت الحركة تكليف زينب إبراهيم عيسى إبراهيم باحث بالوحدة المحلية بشما للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية برملة الإنجب، أحمد محمد عبد الواحد علي القطان سكرتير الوحدة المحلية برملة الإنجب للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية بسبك الأحد ، هبه فوزي بهجت عبدالله سكرتير الوحدة المحلية بشطانوف للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية بقورص ، سماح ربيع أحمد الشيخ علي سكرتير الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية بسنتريس ،فاطمة محمود علي حبيب سكرتير الوحدة المحلية بسبك الأحد للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية بشطانوف، شيماء نظمي محمد بيومي سكرتير الوحدة المحلية بسنتريس للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة .

يأتي هذا في إطار حرص طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الروتين والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين .