الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تطلق برنامجًا أكاديميًا رائدًا لإعداد قادة التغيير المجتمعي

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وهو برنامج خاص بمصروفات ومعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

ويستهدف البرنامج الطلاب الراغبين في الحصول على شهادة أكاديمية تؤهلهم للعمل في مجالات متعددة ذات طابع إنساني ومجتمعي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

ويعد البرنامج فرصة مثالية للطلاب الذين يمتلكون شغفًا بمساعدة الآخرين، ويتمتعون بمهارات التواصل والتعاطف، حيث يوفر مناهج حديثة وتدريبًا ميدانيًا في مؤسسات متخصصة، إلى جانب رحلات علمية ومعسكرات تثري الحياة الجامعية بالخبرات والتجارب.

ويشترط للقبول في البرنامج اجتياز اختبارات القبول المهنية، ويكون التقديم متاح لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من المصريين والوافدين، ويتم قبول الطلاب المحولين من كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وفقًا لشروط محددة

وتتضمن مسارات البرنامج الشعبة العامة: إعداد أخصائي اجتماعي للعمل في المؤسسات الحكومية والأهلية، الإرشاد والاستشارات الأسرية: العمل في محاكم الأسرة وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: العمل في مراكز التخاطب والتوحد وصعوبات التعلم، مكافحة وعلاج الإدمان: العمل في صندوق مكافحة الإدمان والمراكز العلاجية

وتدعو الكلية الطلاب المهتمين بميادين العمل الإنساني والاجتماعي إلى زيارة مقرها بمحطة مترو جامعة حلوان، أو التواصل عبر الهاتف 02/28162772، أو من خلال صفحة الكلية على فيسبوك.