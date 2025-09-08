خبير مكافحة الإرهاب: صمود الشعب الفلسطيني والإعلام الحر فضح المؤسسات الحقوقية

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولى والحرب المعلوماتية، أن صمود الشعب الفلسطيني والإعلام الحر عملا على فضح المؤسسات الحقوقية، خاصة بعد الانتهاكات الكبيرة التي يقوم بها الإحتلال الإٍرسرائيلي في قطاع غزة.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في مأساة حقيقية على أكثر من عامين، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم إخفاء تلك الحقيقة التي يراها العالم كله.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولى والحرب المعلوماتية، أن المعلومات المضللة أصبحت سلاحا أساسيا فى الحروب الحديثة، مؤكدا أن ما يتعرض له المدنيون والأطفال من قتل وتجويع واستهداف ممنهج، لا يمكن تجميله أو التغطية عليه عبر أدوات الدعاية الرقمية أو الحملات الإعلامية المدفوعة.