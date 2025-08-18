خبير: إسرائيل تسعى لإجبار أهالي غزة على التهجير القسرى ونسف القضية الفلسطينية من مضمونها

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن وزير الخارجية أكد على تمسك مصر بالدفاع عن أراضيها بما لا يخل عن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن إسرائيل عملت على التشكيك في القواعد العسكرية التي قامت بها مصر خلال حربها على الإرهاب، مؤكدا أن إسرائيل اخترق إتفاقية كامب ديفيد بالوصول لمحور فيلادلفيا، لذا كان للقوات المسلحة بالتأهب للدفاع عن الوطن.

وتابع خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، أن إسرائيل تسعى لمحاوية إجبار أهالي غزة على التهجير القسرى ونسف القضية الفلسطينية من مضمونها، مؤكدا أن وزير الخارجية أ:د ان الدولة المصرية متمسكة بالدفىاع عن حدودها، وملتزمة بنصوص اتفاقية كامب ديفيد، ومصر الأن تدافع عن أراضيها ، وسط جهودها المتواصلة لإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.