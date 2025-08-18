المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة مستمرة.. والحكومة الفلسطينية تؤكد: مزاعم إغلاق مصر معبر رفح باطلة

تقوم الدولة المصرية بمجهودات كبيرة، في مجال إرسال المساعدات المصرية لقطاع غزة، والمشهد الأبرز لدخول المساعدات هو عودة الشاحنات المصرية فارغة بعد تفريغ حمولتها داخل غزة، فتم عبور القافلة الـ16 من سلسلة ذات العزة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم

والشاحنات كانت محملة بنحو 2400 طن من المساعدات الإنسانية، شملت مواد غذائية ودقيق وألبان أطفال ومستحضرات عناية شخصية وأدوية ووقود، ضمن جهود مصر المستمرة والمتوالية لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل أوضاع كارثية يعاني منها القطاع على كافة الأصعدة.

رئيس الوزراء الفلسطيني: مزاعم إغلاق مصر معبر رفح باطلة.. والدليل واضح على الأرض

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال زيارته إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واضحة وملموسة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على المستوى الرسمي أو من خلال المجتمع المدني، وفي مقدمته الهلال الأحمر المصري والقطاع الخاص.

وأضاف «مصطفى»، خلال لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ما يعيق دخول المساعدات ليس الجانب المصري كما يروج البعض، بل الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في فتح وإغلاق المعابر من جانبه، مؤكدًا أن البضائع متوفرة والشاحنات جاهزة، لكن العائق الوحيد هو التعنت الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هناك 5 معابر أخرى تسيطر عليها إسرائيل كان يمكن فتحها، لكن الاحتلال يتعمد إغلاقها، محمّلًا إياه كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن مصر تقوم بواجبها كاملاً تجاه الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا أن محاولات ترويج مزاعم إغلاق معبر رفح من الجانب المصري "ادعاءات باطلة"، والدليل العملي على الأرض يُثبت أن القاهرة تبذل أقصى الجهود من أجل التخفيف عن سكان القطاع.

وفيما يتعلق بجهود التهدئة، اعتبر أن وقف إطلاق النار هو أولوية قصوى، إذ يمثل المدخل الأساسي لبدء أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار وبناء المؤسسات الفلسطينية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به مصر وقطر، وبدعم الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب ويؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن أمله في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح قريبًا، وأن يبدأ العمل الفعلي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان المستمر منذ أكثر من عامين.



مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ جهود مصر في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة مستمرة دون انقطاع، بتكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة، أنّ مصر لم تغلق معبرها مع القطاع يوماً واحداً، رغم صعوبة الظروف وتعنت الطرف الآخر في دخول بعض الشاحنات.

وأضافت خلال حوارها مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز ، بمركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، أنّ هناك شاحنة واحدة تم رفض دخولها أربع مرات، إلا أن الإصرار على إدخال المساعدات لم يتوقف.

وتابعت، أنّ مركز الخدمات اللوجيستية تم تجهيزه خصيصاً لدعم غزة، ويشمل ثلاجات لحفظ الأمصال، وأماكن للتعبئة والتغليف، وحتى إعادة تعبئة الشاحنات المرفوضة من الجهة الأخرى.

وشددت مرسي على أن الهلال الأحمر المصري يعد الآلية الوطنية لتنسيق دخول المساعدات، ويضم أكثر من 35,000 متطوع من مختلف محافظات مصر، يعملون بلا كلل أو ملل، في وقت عزّت فيه الإنسانية، حسب وصفها.

وفيما يتعلق بأولوية المساعدات، أكدت مايا مرسي أن الأولوية الآن واضحة: الغذاء ثم الدواء.

وأشارت إلى أن 75% من المساعدات التي تقدمها مصر غذائية، في حين تشمل النسبة المتبقية مستلزمات وأدوية طبية.

وأعربت عن فخرها بالسائقين المصريين الذين يدخلون المساعدات يومياً، ويعودون لتكرار المحاولة رغم التكرار المتعمد لرفض بعض الشاحنات، وقالت: "لن نتوقف عن العمل، ولا عن إدخال المساعدات مهما طال الوقت أو زادت العراقيل".

وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، مؤكدة أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع تجاوز 550,000 طن من المساعدات، إلا أن ما تم إدخاله ما زال يمثل "نقطة في بحر" بالنسبة إلى الاحتياجات الفعلية.

وأضافت أن هناك نظاماً صارماً لمراقبة جودة الشحنات، يشمل التكويد والتتبع وإعادة الفرز، لضمان صلاحية المنتجات التي تصل إلى الأهالي في غزة.

أما بخصوص الجرحى والمصابين الذين استقبلتهم مصر للعلاج، فأكدت الوزيرة أن وزارة التضامن مسئولة عن المرافقين لهم، الذين بلغ عددهم نحو 6,300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، مشددة، على أن الوزارة تتعامل مع هؤلاء المرافقين كضيوف أعزاء وأهل، إلى حين عودتهم إلى ديارهم سالمين.

المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر توزع على المواطنين بغزة.. فيديو



قال الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش، إن المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وصل قطاع غزة، موضحًا أن ما يظهر في الفيديو هو جزء من المساعدات والباقي مقبل في الطريق.

وأضاف الصحفي الفلسطيني عماد أبو شاويش، أن هناك تواصل مستمر لاستقبال المساعدات من مصر، وهناك تأمين لـ المساعدات.

كما قال محمد أبو الحسن منسق اللجنة المصرية- غزة، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم استلام المساعدات الإنسانية القادمة من مصر، وتم توزيعها على العائلات