تشكيل بيراميدز في مواجهة منتخب الشباب الودية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة منتخب مصر للشباب الودية في إطار أستعداداً للعودة فى المشاركة فى بطولة الدوري المصري الممتاز.



تشكيل بيراميدز ضد منتخب الشباب

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: طارق علاء - عبد الرحمن جودة - علي جبر - أسامة جلال

خط الوسط: محمود دونجا - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: يوسف أوباما

وكشف الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن خوض الفريق لمباراة ودية في إطار تحضيراته لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في إطار بطولة كأس إنتركونتيننتال في التاسعة من مساء يوم ١٤ سبتمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

