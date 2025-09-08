تفاصيل ودية الأهلي أمام فريق الشباب

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي علي الإطمئنان علي إقامة مباراة ودية اليوم بمشاركة اللاعبين الشباب، لتجهيز جميع لاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية الجارية.



وشارك إمام عاشور في المباراة لتجهيزه بعد تعافيه من إصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأدى ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للتعافي من الإصابة وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمباراة إنبي المقررة لها يوم ١٤ سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.