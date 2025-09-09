فستان شبك.. إطلالة نانسي عجرم تثير السوشيال ميديا

أشعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث جلسة تصوير لها، حيث أطلت بفستان صيفي طويل باللون البيج بتصميم شبكي أنيق، أبرز أنوثتها ورشاقتها.

الفستان جاء مزينًا بلمسات من الورود الناعمة عند منطقة الصدر، ما أضفى على إطلالتها لمسة رومانسية حالمة.

نانسي اختارت أن تترك شعرها منسدلًا بانسيابية طبيعية، مع اعتماد نظارات شمسية أنيقة زادت من جاذبيتها، فيما جاء اختيارها للمكان ليكمل المشهد بإطلالة مشعة تحت أشعة الشمس، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة.

إطلالة نانسي لاقت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، حيث انهمرت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها واختياراتها المميزة للأزياء، مؤكدين أنها ما زالت قادرة على خطف الأنظار في كل ظهور لها.

وتواصل نانسي عجرم إثبات مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، ليس فقط من خلال نجاحاتها الفنية وأغانيها التي تحقق ملايين المشاهدات، بل أيضًا عبر إطلالاتها التي أصبحت مصدر إلهام لعاشقات الموضة.