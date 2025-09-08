دونجا: سعيد بالعودة للزمالك وأتمنى تقديم الإضافة لقطاع الناشئين

أعرب تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، عن سعادته البالغة بالعودة إلى بيته نادي الزمالك، للعمل كنائب للمدير الفني لقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

وأضاف دونجا في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أنه لا يستطيع رفض تلبية نداء نادي الزمالك في أي منصب، خاصة أن النادي هو صاحب الفضل الأكبر عليه.

وأكد تامر عبد الحميد أنه يأمل في أن يقدم الإضافة لقطاع الناشئين بالنادي، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وأهمها تصعيد وإمداد الفريق الأول بأفضل المواهب والعناصر المميزة بالقطاع.

وتوجه دونجا بالشكر العميق إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، على منحه هذه الثقة الكبيرة، وكذلك بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع به.