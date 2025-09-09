ميدو: التأهل لكأس العالم إنجاز.. ولن نقلل من مجهود حسام حسن

قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن منتخبنا الوطني حقق فوزا هاما على إثيوبيا بثنائية نظيفة، رغم الأداء المتوسط للاعبين على أرضية الملعب.

وقال ميدو عبر برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر فضائية النهار: "الجماهير غير راضية عن أداء منتخب مصر مع حسام حسن، وهذا حقهم خاصة أن الأداء ليس مثاليا".

وأضاف: "رغم ذلك ليس من حق أحد التقليل من تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026، وليس من الجيد أن نبخث حق الجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "لن نوافق الكابتن حسام حسن في جميع قراراته، لكن رغم ذلك هو يقدم كل ما لديه مع المنتخب، من ناحية الإعداد البدني والخططي في أرضية الملعب".

وأتم: "التأهل إلى كأس العالم إنجاز، ونمتلك لاعبين مميزين ومدربين أيضا ويجب التفرقة بين الرأي والتقليل من عمل الآخرين".