عشاء للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب.. تفاصيل

لبى المنتخب المصري المشارك في كأس العرب دعوة اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية على العشاء قبل مباراته الودية الثانية أمام تونس، في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحضرها نجوم الإسماعيلي في العصر الذهبي، الكباتن حمزة الجمل وفوزي جمال وحسني عبدربه.



وحرص الوزير الدكتور أشرف صبحي على توجيه كلمة للاعبين والجهاز الفني أكد خلالها أن الدولة المصرية تقف وراء كل المنتخبات في كل البطولات التي تشارك فيها.



وشدد على أهمية بطولة كأس العرب التي ستقام بالدوحة، بداية ديسمبر القادم.

من ناحية أخرى يلتقي المنتخب، اليوم، مع نظيره التونسي في العاشرة مساءً بـ استاد هيئة قناة السويس.