قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح

النائب عادل مأمون عتمان
النائب عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحت عنوان "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" يُعد لحظة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومحطة فارقة تُعيد رسم خريطة أولويات الدولة خلال السنوات المقبلة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعكس الإرادة السياسية الجادة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقال النائب في بيان له، اليوم، إن "السردية الوطنية" ليست مجرد وثيقة اقتصادية تقليدية، بل هي إطار استراتيجي متكامل يجمع بين الواقع والتطلعات، ويستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويضع حلولًا قابلة للتنفيذ تدعم النمو وتخلق فرص عمل حقيقية، وتُعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

 الاعتماد على القطاع العام إلى تعظيم دور القطاع الخاص


وأضاف عتمان أن المبادرة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الاقتصاد، بالانتقال من الاعتماد على القطاع العام إلى تعظيم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، من خلال إزالة العقبات، وتطوير البيئة التشريعية، وتوسيع قاعدة المشاركة، مما يُعيد التوازن بين أدوار الدولة والمستثمرين، ويعزز من جاذبية السوق المصرية.


وأشار إلى أنه يثمن هذه الخطوة التي تُظهر حرص القيادة السياسية على تبني سياسات تقوم على الشفافية، والتخطيط العلمي، والمرونة في التعامل مع المتغيرات الدولية، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، من تضخم، واضطراب سلاسل الإمداد، وتحديات الطاقة والغذاء.

وشدد النائب عادل مأمون عتمان على أهمية دور المجتمع المدني والقطاع المصرفي والبحث العلمي في إنجاح السردية الوطنية، عبر دعم الابتكار، وتمويل المشروعات الإنتاجية، والمساهمة في تعزيز رأس المال البشري، من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
واختتم تصريحه بدعوة كافة القوى السياسية والاقتصادية إلى التكاتف لإنجاح هذا الإطار الطموح، وتحويله إلى برنامج عمل واقعي، يُسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوات التنموية، وتحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.

الوطنية للتنمية الاقتصادية مجلس الشيوخ السياسات الداعمة للنمو والتشغيل السردية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

تصنيع محلى

تفاصيل إطلاق أول كشاف أمامي محلي الصنع لطراز شيفروليه أوبترا

اختراع

تفاصيل الابتكار المصري الذي أحيا الهيروغليفية بالذكاء الاصطناعي

جيتور داشينج موديل 2025

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

بالصور

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد