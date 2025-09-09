قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برنامج تدريبي بجامعة الإسكندرية لسفراء التميز الحكومي

نظمت جامعة الإسكندرية برنامجا تدريبيا مخصصا لسفراء التميز الحكومي من مختلف الكليات والمعاهد، وذلك في إطار استعداداتها لإطلاق النسخة الثانية من جائزة التميز الداخلي.

ويأتي ذلك تمهيدا للمشاركة في النسخة الخامسة من جائزة مصر للتميز الحكومي التي تعقد تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وذكر بيان الجامعة، أن الورشة استعرضت محاور ومعايير نموذج التميز المؤسسي الحكومي، وتضمن التدريب جلسات عملية حول آليات إعداد ملفات الترشح وفق المنهجيات المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطبيق معايير التميز داخل مؤسساتهم الأكاديمية والإدارية.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لدعم التميز المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات المصرية.

وشارك في التدريب ممثلون من مختلف كليات ومعاهد الجامعة، حيث حصلوا على تدريب متكامل يغطي معايير التميز وأدوات التقييم وآليات كتابة طلبات الترشح، بما يعزز من قدرتهم على نشر ثقافة التميز المؤسسي وتطبيقها عمليا داخل قطاعات الجامعة المختلفة، في خطوة استراتيجية نحو التميز الإدارى والأكاديمي.

