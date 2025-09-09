وزير الصحة: مستشفى قنا الجديدة تضم 200 سرير في كل التخصصات

أجرى خالد عبد الغفار وزير الصحة جولة في محافظة قنا لمتابعة الخدمات الطبية والصحية التي تقدم للمريض داخل المحافظة.

وقال خالد عبد الغفار، خلال حواره على القناة الأولى، إن محافظة قنا تضم أكثر من 3 مليون و600 ألف نسمة، وقطاع الصعيد يحتاج إلى دعم كبير، ولذلك نقوم بجولات وزيارات ميدانية.

واسترسل: نستهدف خلال الفترة المقبلة الانتهاء من العديد من المشروعات الطبية، مثل الانتهاء من مستشفى قنا الجديدة، لتكون بديل لمستشفى قنا العام ونتمكن من نقل المرضى لها وتطوير المستشفى القديم.

ولفت إلى أن هناك الكثير من المراكز التي تعمل الدولة والوزارة على تطويرها صحيا، منوها بأن المستشفى تضم ما يقارب من 200 سرير وبها كافة التخصصات الطبية الممكنة.

وشدد على أن هناك تنسيقا مهما بين وزارتي التعليم العالي والصحة لتوفير الكوادر الطبية المتميزة من جامعة جنوب الوادي للمساعدة في تشغيل المستشفى.