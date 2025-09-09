معهد المحاصيل الحقلية: الدولة نجحت في مواجهة تفتت الرقعة الزراعية

أكد خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الزراعية الحقلية بوزارة الزراعة، أن اليوم يمثل عيدًا للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري هو العمود الفقري للزراعة، ويُبنى عليه الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح جاد، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن معهد البحوث الزراعية ينظم احتفالية كبرى لتكريم أفضل 50 مزارعًا على مستوى الجمهورية في مجالي الإنتاج الحيواني والنباتي، تقديرًا لجهودهم في دعم الاقتصاد الزراعي.

ولفت إلى أن الدولة نجحت في مواجهة مشكلة تفتت الرقعة الزراعية من خلال التوسع في مشروعات استصلاح كبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، وتوشكى، والعوينات، ومشروع مستقبل مصر، بالتوازي مع تطوير الزراعة التقليدية في الدلتا عبر تجميع الحيازات الزراعية وتطبيق نظم ري حديثة، بما يرفع الإنتاجية ويضمن تسويق المحاصيل.

وأضاف أن هناك طفرة كبيرة تشهدها الزراعة المصرية بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة ووزارة الزراعة للفلاح، لافتًا إلى وجود "لغة جديدة" في التعامل مع المزارعين لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.