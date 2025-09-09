طارق الرفاعي: تلقينا شكاوى واستغاثات في مجالات الصحة والتأمينات والمعاشات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة جاء على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة 15.7 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، وتم توجيهها إلى الجهات المعنية بهدف توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في قطاع الصحة. وتضمنت تلك الشكاوى والطلبات: 4156 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، 2419 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية أو زيادة أسعارها، 2333 شكوى بادعاء تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المنشآت الصحية، 1686 طلبا من المواطنين المسجلين بقوائم الانتظار، و1135 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي. وقد تم حسم وإزالة أسباب والرد على 15.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة.

وفي إطار جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتعظيم أوجه الاستفادة من مختلف حزم الدعم النقدي المشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 6582 شكوى وطلبا وبلاغا، وتمثلت أبرز الاستجابات خلال الشهر في: إصدار وإعادة تفعيل 2802 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، إنهاء إجراءات 605 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم، توجيه 425 مواطنا ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة أو تم رصدها بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لتقديم مستنداتهم وإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق، إنقاذ 63 مواطنا وطفلا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد 24 طفلا وسيدة بلا مأوى، تنفيذ 25 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور المسنين بهدف التأكد من صلاحيتها للإقامة، وتقديم الدعم اللازم إلى 86 مواطنا من "ذوي الهمم" من حيث توفير 17 طرفا صناعيا و29 كرسيا كهربائيا متحركا و20 سماعة طبية ومستلزمات وأجهزة تعويضية.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تولي اهتماما خاصا للشكاوى الخاصة بأصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، بهدف دعمهم ومساندتهم، منوها إلى أنه في ضوء ذلك، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3690 شكوى وطلبا خلال شهر أغسطس، وجاءت أبرز الجهود في إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة من الذين تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 516 مواطنا، ومراجعة وفحص عدد 908 ملفات تأمينية لتوجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.