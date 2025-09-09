قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نتائج قرعة دوري مرتبط السلة للرجال والسيدات

محمد سمير

أجريت قرعة بطولتي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال والسيدات للموسم الجديد 2025–2026، والمقرر انطلاقه يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتعد بطولة دوري المرتبط من أبرز منافسات الموسم، حيث يحدد من خلالها مواجهات دوري السوبر، فضلًا عن دورها في إبراز العديد من المواهب الصاعدة من فرق الناشئين والناشئات تحت 18 عامًا.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

دوري المرتبط للرجال

المجموعة الأولى: الأهلي، سموحة، طلائع الجيش، الأولمبي.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، بتروجيت.

المجموعة الثالثة: الزمالك، المصرية للاتصالات، ألعاب دمنهور، الطيران.

المجموعة الرابعة: سبورتنج، الجزيرة، الزهور، القناة.


دوري المرتبط للسيدات

المجموعة الأولى: الأهلي، البنك الأهلي، الجزيرة، الطيران.

المجموعة الثانية: سبورتنج، الزهور، مدينة نصر، نيو جيزة.

المجموعة الثالثة: هليوبوليس، الصيد، جزيرة الورد، الأولمبي.

المجموعة الرابعة: مصر للتأمين، سموحة، الشمس، وادي دجلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن في وقت سابق أن بطولة دوري المرتبط للرجال والسيدات والمرتبط تحت 18 عامًا ستقام طبقًا لنظام الموسم الماضي، مع تعديل نقاط الفوز والهزيمة لفرق الرجال والمرتبط، لتصبح نقطتين للفائز ونقطة واحدة للمهزوم.

دوري المرتبط لكرة السلة بطولتي دوري المرتبط لكرة السلة للرجال والسيدات دوري المرتبط دوري السوبر دوري المرتبط للرجال

افتتاح توسعات مدرسة الملك فهد للغات بمنيا القمح بـ20 مليون جنيه| صور

