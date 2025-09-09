الأكاديمية الأثرية بروما تختار زاهي حواس عضوًا بها وتمنحه دبلومة شرفية

في احتفالية علمية كبرى بإيطاليا، منحت الأكاديمية الأثرية بروما عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس دبلومة العضوية، تقديرًا لإسهاماته الدولية في مجال الآثار وحماية التراث الإنساني، ليصبح عضوًا رسميًا في واحدة من أعرق المؤسسات العلمية في أوروبا.

زاهى حواس

وجاء التكريم قبيل المحاضرة التي ألقاها الدكتور حواس بمقر المتحف المصري في تورينو، والذي يُعد أهم متحف للآثار المصرية في العالم بعد المتحف المصري بالتحرير، حيث استعرض أبرز ما جاء في كتابه الجديد “الرجل ذو القبعة” الذي نُشر باللغة الإيطالية والذي يحكي مسيرته مع الآثار المصرية وحياته المهنية الممتدة لأكثر من خمسين عامًا.

قدّم المحاضرة الدكتور كريستيان جريكو، مدير المتحف المصري بتورينو، الذي رحّب بالدكتور حواس مشيدًا بجهوده في إحياء الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.

شهدت القاعة حضورًا واسعًا من الإيطاليين والمهتمين بالآثار المصرية، الذين تفاعلوا مع ما طرحه حواس من قصص وكواليس اكتشافاته الأثرية، كما أجاب على أسئلة الحاضرين المتعلقة بأسرار الفراعنة وأحدث الاكتشافات في منطقة سقارة ووادي الملوك.

وفي ختام اللقاء، نظمت إدارة المتحف توقيعًا لكتاب “الرجل ذو القبعة”، حيث حرص الجمهور على اقتناء نسخته الموقعة من المؤلف، في أجواء احتفالية تعكس شغف الإيطاليين بالحضارة المصرية القديمة.

ويأتي هذا التكريم ضمن جولة علمية يقوم بها الدكتور زاهي حواس في إيطاليا، تشمل عددًا من المدن الكبرى، لإلقاء محاضرات والتعريف بآخر الاكتشافات الأثرية في مصر، والترويج للحضارة المصرية باعتبارها إرثًا إنسانيًا عالميًا.