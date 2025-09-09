نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة مقـ.ـتل محامي حلوان

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بضرورة متابعة التحقيقات في واقعة مقتل الزميل عبدالرحمن وحيد، المحامي، داخل منزله بمنطقة حلوان.

وأكد نقيب المحامين أنه يتابع الواقعة منذ اللحظة الأولى لوقوعها، موجهًا بضرورة إطلاعه أولًا بأول على كافة المستجدات ونتائج التحقيقات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

ويتقدم الأستاذ عبدالحليم علام، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.