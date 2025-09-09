"أوقاف دمياط" تسلم 2 طن لحوم إطعام لـ"التضامن الاجتماعي" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

قال مدير مديرية أوقاف دمياط الشيخ هاني السباعي إن وزارة الأوقاف تسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه عبر برنامج صكوك الإطعام، الذي يُعد أحد أبرز المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع المصري.



جاء ذلك خلال تسليم مدير المديرية لـ2 طن من لحوم صكوك الإطعام إلى الدكتور محمد عز الدين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.



ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وأنشطتها العامة، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع من خلال اهتمامها بالأسر الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية.