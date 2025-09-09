قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
أخبار البلد

تغير المناخ يعزز الأنهار الجوية فوق القارة القطبية الجنوبية

تغير المناخ
تغير المناخ
حنان توفيق

من الممكن أن تشهد القارة القطبية الجنوبية تضاعفاً في الأحداث المناخية المتطرفة – مثل الأنهار الجوية – بحلول عام 2100، مع ما يترتب على ذلك من آثار على ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

تكشف دراسة جديدة نشرت مؤخراً في مجلة “نيتشر كومونيكيشنز” أن ارتفاع مستويات الرطوبة الجوية بسبب تغير المناخ من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في تواتر وشدة “الأنهار الجوية” فوق القارة القطبية الجنوبية.

والأنهار الجوية عبارة عن أعمدة طويلة وضيقة من الهواء الدافئ الرطب والتي يمكن أن تسافر آلاف الكيلومترات وتسبب هطول أمطار غزيرة.

وباستخدام نموذج مناخي عالي الدقة وسيناريوهات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المستقبل، قام فريق البحث الدولي بتحليل كيفية تغير الأنهار الجوية فوق القارة القطبية الجنوبية في العقود المقبلة.

يتوقع الباحثون أنه بحلول نهاية القرن، قد يتضاعف عدد هذه الأنهار الجوية، ويزيد هطول الأمطار فيها بمقدار مرتين ونصف في ظل سيناريو الانبعاثات العالية، حيث تكون الجهود المبذولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري محدودة أو معدومة.

ويضيف هذا التزايد مستوى جديداً من عدم اليقين بشأن استقرار الصفائح الجليدية في أنتاركتيكا، وقد يؤثر بشكل كبير على ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي.

وتشبه الأنهار الجوية أحزمة النقل الهوائية لبخار الماء، تتشكل فوق المحيطات وتنقل الحرارة والرطوبة نحو القطبين، وتأثيرها معقد ومتناقض، إذ يمكنها أن تجلب الأمطار والثلوج، حسب الظروف المحلية.

وفي درجات الحرارة الأكثر دفئاً، يمكن أن تتسبب هذه الأنظمة في هطول الأمطار وذوبان السطح، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الرفوف الجليدية وربما تسريع انهيار الغطاء الجليدي – بما في ذلك التفكك السريع وفقدان أجزاء كبيرة من الجليد العائم الذي ينكسر ويذوب في المحيط، لكن مع ذلك، وعندما تجلب تساقط الثلوج، يمكنها تجديد الجليد المفقود في المحيط.

ووجد الباحثون أنه في حين أن هطول الأمطار سيزداد ، فإن التأثير السائد للأنهار الجوية هذا القرن سيكون جلب المزيد من تساقط الثلوج إلى الغطاء الجليدي، مما يساعد مؤقتاً في التخفيف من مساهمة القارة القطبية الجنوبية في ارتفاع مستوى سطح البحر.

تُحدث التغيرات السنوية في تواتر جريان الأنهار الجوية تقلبات كبيرة في مساهمة القارة القطبية الجنوبية في ارتفاع مستوى سطح البحر.

وتُبرز هذه الدراسة أن الظواهر الجوية القاسية في القارة القطبية الجنوبية شديدة الحساسية لزيادة الرطوبة الجوية، وهي نتيجة مباشرة لتغير المناخ – مما يجعل الظواهر الجوية المتطرفة الحالية أكثر شيوعاً في المستقبل.

ورغم أن الأنهار الجوية لا تقتصر على المناطق القطبية، إلا أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في ديناميكيات مناخ القارة القطبية الجنوبية، ويمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من مجرد هطول الأمطار، إذ يمكنها أيضاً أن تُسبب ذوباناً للثلوج من خلال تسلل الهواء الدافئ أو هطول الأمطار.

يحتوي الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا على ما يكفي من المياه لرفع مستوى سطح البحر العالمي بما يقارب 60 متراً، مما يعني أن حتى التغيرات الطفيفة في ديناميكيات الجليد قد تُحدث آثاراً هائلة.

وبينما تتراوح معظم توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر لهذا القرن بين نصف متر ومتر واحد، تُمثل الأنهار الجوية عاملاً حاسماً، وإن لم يُقدَّر حق قدره سابقاً، وقد يُغير هذه التوقعات بشكل كبير.

الأنهار الجوية تغير المناخ لأنهار الجوية توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر القارة القطبية الجنوبية

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

