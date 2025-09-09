قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائبة نيفين حمدي تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على قطر

حسن رضوان

أدانت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، بأشد العبارات هجوم  الإحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة علي أن  هذا العدوان الغادر تجاوز كل القوانين والأعراف الدولية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن قطر سعت منذ بداية الحرب على قطاع غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت جهوداً  كبيرة لوقف العدوان علي القطاع ووضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها علي الأشقاء الفلسطينيين، مشيرة إلى أن السياسات الإسرائيلية قائمة على تصدير الصراع إلى عواصم المنطقة، بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين على حد سواء.


وناشدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، وانتهاكاتها للقانون الدولي وتهديدها للسلم والأمن الإقليمي والدولي لردعها ووقف عدوانها علي الدول العربية الشقيقة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن الحروب الوحشية التي تقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

واعلنت النائبة نيفين حمدي، عن تضامنها الكامل مع الأشقاء القطريين ضد هذا الاعتداء السافر والغادر والذي لا يعبر عن الضمير الإنساني من قريب أو بعيد بصله وفي أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

