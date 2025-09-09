انتهاك صارخ للقانون الدولي.. التنسيقية تدين استهداف إسرائيل قيادات فلسطينية بالدوحة

أعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم العدواني الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة قطر الشقيقة، والذي استهدف مقارًا سكنية لبعض القيادات الفلسطينية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها.

وأكدت التنسيقية أن هذا الاعتداء يُمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويُعد اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، ويُنذر بمزيد من التصعيد الذي يقوض فرص التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

التضامن مع دولة قطر

وإذ تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان، والضغط على سلطة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات المتكررة، حفاظًا على السلم والأمن الدوليين.

