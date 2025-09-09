قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
تتويجاً لوساطة مصرية.. الرئيس السيسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين ودوليين سبل خفض التصعيد النووي
نتنياهو: لا حصانة لقادة الفصائل الفلسطينية.. ونفذنا وعدنا بتصفية منفذي هجوم 7 أكتوبر
البيت الأبيض: ترامب لم يوافق على الهجوم الإسرائيلي في قطر
أحمد موسى: الضربة الإسرائيلية لقطر اعتداء على دولة عربية وانتهاك سيادة
منتخب مصر يخطف نقطة ثمينة من بوركينا فاسو في طريقه للمونديال
تعيين فوري.. رابط التقديم على وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025
التحكيم ظالمنا | تعليق ناري من أحمد موسى على هدف مصر الملغى: ده جون
إطلاق صاروخ باليستي حوثي من اليمن باتجاه وسط إسرائيل
بث مباشر| أحمد موسى يعلق على مباراة مصر وبوركينا فاسو
مفاجأة مدوية .. حماس: العدو فشل في اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة
تذبذب يضرب سوق الذهب.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أحمد موسى: نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأنه سيكون في السجن اليوم التالي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن تل ابيب قصفت مقرات حركة حماس في قطر، موضحا أن هذه المقرات ليست سرية ومعروفة للجميع.

من بيده قرار حماس لو ثبت مقتل القيادات في الهجوم الإسرائيلي
 

وتابع  الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كلام عن مقتل 6 قادة من حماس في هذا الهجوم ولكن لا توجد أسماء معينة تم التأكد منها.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث هو اعتداء على دولة عربية وانتهاء سيادة دولة شقيقة وأمريكا طبعا مشاركة وداعمة لإسرائيل في عملية استهداف قادة حماس وفي كل ما تقوم به، ولكن هذا كان بضوء أخضر من ترامب.

وأردف أن مصر وقطر داخلين في مفاوضات مع أمريكا ومع حركة حماس، طيب لو ثبت مقتل قيادات المكتب السياسي لحماس وهو الوفد المفاوض، السؤال من بيده القرار فيما بعد وهل هو في الداخل ولا الخارج ومن يستكمل المفاوضات؟.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن نتنياهو لا يريد وقف الحرب لأنه سيكون في السجن في اليوم التالي، حيث إنه يحاكم حاليا بتهم الحصول على رشاوى لأنه في حكومة فاسدة وعليه تهم بارتكاب جرائم إبادة.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

انبعاثات حمض النيتروز

ارتفاع انبعاثات حمض النيتروز في التربة يسرع من تلوث الأوزون العالمي

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق

وزير الزراعة: نهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية في إطار رؤية مصر 2030

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يدين العدوان الإسرائيلي ضد اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

