آبل تكشف عن الجيل الثالث من AirPods Pro مع تحسينات كبرى في الصوت والتصميم

أعلنت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي عن إطلاق الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية الشهيرة AirPods Pro 3، التي تأتي بمجموعة من التحسينات الكبيرة في الأداء والتصميم.

وأوضحت الشركة أن الإصدار الجديد يقدم تجربة استماع غامرة بفضل تقنيات صوتية متطورة وتصميم مخصص لتحقيق أقصى درجات الراحة والثبات داخل الأذن.

إلغاء الضوضاء النشط

تتميز AirPods Pro 3 بنظام صوتي متطور يعتمد على هندسة صوتية متعددة المنافذ للتحكم بدقة في تدفق الهواء داخل الأذن، مما يحسن من جودة الصوت ويعزز الاستجابة في الترددات المنخفضة.

وتوفر السماعات ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) بمستوى أداء مضاعف مقارنة بالإصدارات السابقة، مما يجعلها من بين أفضل سماعات الأذن في السوق من حيث العزل الصوتي.

وتدعم السماعات ميزة الوضع الشفاف (Transparency Mode) المطور، الذي يمنح المستخدم القدرة على سماع الأصوات المحيطة بشكل طبيعي أثناء ارتداء السماعات.

كما تمت إضافة ميزة التعرف على الصوت البشري لجعل المحادثات أكثر وضوحًا عند تفعيل الوضع الشفاف.

وفيما يتعلق بالتصميم، أوضحت أبل أن AirPods Pro 3 تأتي بأحجام مختلفة من وسائد الأذن تصل إلى خمس خيارات لتناسب جميع المستخدمين، مع تصميم أكثر ثباتًا أثناء التمارين الرياضية.

كما حصلت السماعات على تصنيف مقاومة للماء والعرق وفق معيار IP57، لتصبح أكثر ملاءمة للاستخدام في ظروف قاسية مثل التدريبات المكثفة والجري تحت المطر.

8 ساعات من التشغيل المتواصل

وتدعم AirPods Pro 3 ميزة البطارية المحسنة التي توفر 8 ساعات من التشغيل المتواصل بميزة إلغاء الضوضاء النشط، مقارنة بـ6 ساعات في الإصدار السابق، فيما يصل عمر البطارية في وضع الشفافية إلى 10 ساعات، وهو ما يلبي احتياجات المستخدمين أثناء الرحلات الطويلة.

تبدأ أبل في استقبال الطلبات المسبقة على AirPods Pro 3 بسعر 249 دولارًا، على أن تكون متاحة في الأسواق اعتبارًا من 19 سبتمبر المقبل.