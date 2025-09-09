وزير الخارجية الأسبق: العدوان الإسرائيلي على قطر تصعيد جديد

أكد السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، أن ما يحدث من حرب في قطاع غزة لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقنبلة هيروشيما، مشيراً إلى أن ما حدث اليوم من استهداف العاصمة القطرية الدوحة من قبل طائرات الاحتلال ومحاولة اغتيال وفد حماس يمثل تصعيداً جديداً ومبتكراً.

وأضاف محمد كامل عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المستهدفين بهذا الهجوم الإسرائيلي هم الفريق الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار بالوساطة المصرية القطرية، موضحاً أن استهدافهم ومحاولة اغتيالهم يمثل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد وقف إطلاق النار.

وتساءل وزير الخارجية الأسبق، عن سبب استهداف هذا الوفد في هذا التوقيت بالذات، خاصة أن مكانهم معروف، مشيرًا إلى أن الهجوم وقع في الدوحة، عاصمة قطر، التي تقوم بدور أساسي في التفاوض وتستضيف وفد حماس بمباركة أمريكية، كما أنها تستقبل الوفد الإسرائيلي الأساسي للتفاوض حول إيجاد حل ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تعمل على قتل الكثير من أعضاء حماس من خلال سياسة الاغتيالات القديمة، لكن ما يميز العملية الحالية هو أنها تمت بشكل علني، حيث خرجت مقاتلات الاحتلال وأطلقت صواريخ على العاصمة القطرية في "حركة استعراض عسكري".