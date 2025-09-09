شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد الصراع العربي الإسرائيلي بقصف قطر

أكد الإعلامي شريف عامر، أنه يشعر بحالة من الإرهاق والدوار نتيجة تسارع وتيرة التطورات الإقليمية منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم حاليًا من اعتداء على العاصمة القطرية الدوحة أصبح الخبر الأساسي الذي تتحدث عنه جميع الأطراف الدولية.

وأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن كل المحاذير والقواعد التقليدية التي حكمت الصراع العربي الإسرائيلي على مدار أكثر من سبعين عامًا قد تم تجاوزها، معتبرًا أن إسرائيل خرجت عن هذه الضوابط بشكل كامل عبر هذا التصعيد الخطير.

وأشار شريف عامر، إلى أن هناك مجموعة من المعلومات المتداولة وفقًا لما تم إعلانه رسميًا، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتطرق إليها بشكل مباشر، مضيفًا أن البيان الصادر عن حركة حماس يُعد المرجح والأكثر صحة حتى الآن، إذ أكد أن مجموعة من قيادات الحركة التي تم استهدافها في العملية نجت دون أن يفقد أي منهم حياته، وهو ما يمثل المعلومة الأساسية المتوفرة.