ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراره، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وقال ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة لكن الوقت قد مضى، والهجوم على قطر لا يخدم أهداف الولايات المتحدة ولا إسرائيل".

وأضاف: وجهت وزير الخارجية روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وتابع ترامب: أكدت لأمير قطر أن الهجوم لن يتكرر مرة أخرى".

وأضاف ترامب: أريد إنهاء الحرب في قطاع غزة فورا، ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين من غزة وإنهاء الحرب في القطاع".