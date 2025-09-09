رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية القطري، أن ما قامت به إسرائيل بعدوانها على قطر رسالة للمنطقة ككل.

وقال بن عبد الرحمن في كلمته بمؤتمر صحفي : "هناك عربدة إسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع رئيس الوزراء القطري: "يجب أن يكون هناك رد من المنطقة كلها على الاعتداءات الإسرائيلية، وإسرائيل انتهكت القوانين الدولية في عدوانها على قطر".

وأكمل رئيس الوزراء القطري: شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على إسرائيل".

ولفت: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة".

وتابع : "الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق".

