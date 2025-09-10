تصريحات مُثيرة من مدير منتخب بوركينافاسو حول مباراة مصر.. ويكشف: هكذا استعدينا للقاء

أكد محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، أن تعادل بلاده مع مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم يعد نتيجة إيجابية لعبوا عليها، مشيرًا إلى أن مواجهة الفراعنة دائمًا ما تكون صعبة نظرًا لقوة اللاعبين وخبراتهم الكبيرة.

وقال كوفي في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» على قناة النهار: “دخلنا المباراة بهدف الفوز، لكن في النهاية الخروج بنقطة أمام منتخب مصر يُعتبر جيدًا ويُبقي على حظوظنا في المنافسة، ونحن نحترم المنتخب المصري كثيرًا لأنه يضم نجومًا كبارًا.”

وأضاف: “استعددنا جيدًا لإيقاف محمد صلاح وتريزيجيه، لكنني شعرت بالارتياح عندما لم يبدأ مصطفى محمد المباراة أساسيًا، لأنه مهاجم قوي وخطير جدًا في الكرات الهوائية.”

وأوضح كوفي أن التعادل منح مصر فرصة كبيرة لحسم التأهل، خاصة أن المواجهة المقبلة للفراعنة ستكون أمام جيبوتي في القاهرة، مؤكدًا أن اللعب ضد مصر على أرضها مهمة صعبة لأي منتخب.