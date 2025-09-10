أبو جريشة يكشف أسباب عدم بدء حسام حسن بـ مصطفى محمد في تشكيل المنتخب

كشف محمد صلاح أبو جريشة عن أسباب عدم بدء حسام حسن بـ مصطفى محمد في تشكيل المنتخب.

وقال ابو جريشه عبر تصريحات اذاعية:"ممكن تبقى طريقة اللعب بتحكمه".

ووجّه محمد فضل، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بخصوص طريقة تعامله مع المهاجم مصطفى محمد المحترف في صفوف نانت الفرنسي، بعد عدم الاعتماد عليه بالشكل الكافي مع الفراعنة.



وقال فضل، خلال ظهوره عبر قناة «أون سبورتس»:

«مصطفى محمد مهاجم مميز، ويقدّم أداءً قويًا مع فريقه نانت، وقد سجّل هدف الفوز في المباراة الأخيرة. طبيعي أن أي لاعب يخطئ، لكن هنا يختلف رد فعل المدرب، فهناك لاعب يحتاج أن تعاقبه، وآخر يجب أن تحتويه وتدعمه».