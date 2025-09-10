قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة: الجماهير المصرية على موعد مع فرحة كبيرة أكتوبر المقبل بتحقيق حلم الصعود للمونديال

وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر
إسراء أشرف

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب عودتها إلى أرض الوطن قادمة من بوركينا فاسو، بعد خوض مباراة الجولة الثامنة، من المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، علي ملعب «4 أغسطس» في العاصمة البوركينية واجادوجو، واقتناصه نقطة التعادل ليواصل منتخب مصر تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الأداء المتميز الذي قدموه خلال اللقاء، مؤكداً أن المنتخب يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، ومشدداً على أهمية مواصلة الاستعداد بكل قوة لتحقيق حلم المصريين في الوصول إلى المونديال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرات اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار التصفيات، مشيراً إلى أن المنتخب يمثل رمزاً للوحدة والانتماء، وأن جماهير الكرة المصرية تضع كل ثقتها في أبناء المنتخب لتحقيق طموحاتها، مشيراً إلى أن الجماهير المصرية على موعد مع فرحة كبيرة أكتوبر المقبل بتحقيق حلم الصعود للمونديال.

ومن جانبهم، وجه لاعبو المنتخب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على الاستقبال والدعم المستمر، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهد خلال المباريات القادمة لإسعاد الشعب المصري.

وزير الرياضة أشرف صبحي بعثة منتخب مصر منتخب مصر بوركينا فاسو المونديال كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ الغربية

إزالة 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

محافظ المنيا: توافد أفواج سياحية من جنسيات متعددة لزيارة المناطق الأثرية

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد