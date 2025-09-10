وزير الرياضة: الجماهير المصرية على موعد مع فرحة كبيرة أكتوبر المقبل بتحقيق حلم الصعود للمونديال

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عقب عودتها إلى أرض الوطن قادمة من بوركينا فاسو، بعد خوض مباراة الجولة الثامنة، من المجموعة الأولى، بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، علي ملعب «4 أغسطس» في العاصمة البوركينية واجادوجو، واقتناصه نقطة التعادل ليواصل منتخب مصر تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين.

وحرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الأداء المتميز الذي قدموه خلال اللقاء، مؤكداً أن المنتخب يحظى بدعم كامل من الدولة المصرية، ومشدداً على أهمية مواصلة الاستعداد بكل قوة لتحقيق حلم المصريين في الوصول إلى المونديال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن ثقته في قدرات اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتائج إيجابية خلال مشوار التصفيات، مشيراً إلى أن المنتخب يمثل رمزاً للوحدة والانتماء، وأن جماهير الكرة المصرية تضع كل ثقتها في أبناء المنتخب لتحقيق طموحاتها، مشيراً إلى أن الجماهير المصرية على موعد مع فرحة كبيرة أكتوبر المقبل بتحقيق حلم الصعود للمونديال.

ومن جانبهم، وجه لاعبو المنتخب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على الاستقبال والدعم المستمر، مؤكدين عزمهم على بذل أقصى الجهد خلال المباريات القادمة لإسعاد الشعب المصري.