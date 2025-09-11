قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025: مشاكل مع الوالدين

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025

حافظ على علاقتك مثمرة اليوم، وفكّر في الارتقاء بحياتك الرسمية إلى مستوى أعلى بإنجاز مهام حتى لو كانت مواعيدها محدودة، سيكون وضعك المالي جيدًا، ولكن قد تظهر بعض المشاكل الصحية البسيطة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

 قد تواجه بعض العلاقات العاطفية مشاكل مع الوالدين، والجزء الثاني من اليوم حاسم لمن يرغب في التعبير عن مشاعره لمن يُعجب به. 

توقعات برج الثور صحيا

 تجنب الوجبات المتأخرة الدسمة والإفراط في تناول الكافيين. روتين ليلي هادئ ونوم كافٍ يُحسّن مزاجك العادات الصغيرة والمنتظمة تُعزز قوة الجسم والتفكير الواضح، مما يُحقق فوائد صحية مستدامة.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 يمكن لمن لديهم مقابلات عمل مجدولة اليوم أن يكونوا واثقين من النتيجة، سيتمكن كاتبو المحتوى، والمصممون، ومصممو الديكور الداخلي، وميكانيكيو السيارات من تلبية توقعات العملاء. قد لا يكون عملاؤك راضين عن المشروع السابق، لكن أقنعهم بكفاءتك. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 سيُطلب من النساء المساهمة في حفل في مكان العمل. سيتطلب الزواج داخل الأسرة مساهمتكِ. توخَّ الحذر بشأن الشراكات، فإذا وقّعوا صفقة مع الشخص الخطأ، ستفقدون المال والثقة، ادرسوا شريككم أولًا قبل توقيع أي صفقة كبيرة.

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج الثور اليوم الثور اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

ترشيحاتنا

كبسة الدجاج

طريقة عمل كبسة الفراخ بمذاق شهي.. اعرفها

شرايين

تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هرمون الكورتيزول الخفي يدمر صحتك بهذه الطريقة.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني يغني علن الأنسولين

بالصور

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
\ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد