مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

محمود نوفل

دعت الحكومة البولندية حلف شمال الأطلسي إلى تفعيل بند التشاور في حال التهديد، وذلك في أعقاب اختراق مسيرات مجال وارسو الجوي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزارة خارجية بولندا استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيرات مجال وارسو الجوي.

وأعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، إسقاط "أجسام معادية" في مجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ بداية الصراع.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش- في منشور على منصة "إكس"- إن "الطائرات استخدمت أسلحتها ضد الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأفادت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بإسقاط عدة أجسام، تم تحديدها على أنها طائرات بدون طيار، اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأبلغ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالحادث حيث كتب، على منصة “إكس”: "أطلعتُ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحن على تواصل دائم".

كما أغلقت بولندا أربعة مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو، اليوم، حيث أعلن مطار وارسو، في منشور على "فيسبوك": "بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية والقوات المسلحة لضمان الأمن، أُغلق المجال الجوي فوق جزء من البلاد، بما في ذلك فوق مطار شوبان، مؤقتًا".

وأفادت تقارير إعلامية بإغلاق ثلاثة مطارات أخرى مؤقتًا أيضًا - في رزيسزو، ولوبلين، ومودلين بالقرب من وارسو.
 

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

دولار امريكي

أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

