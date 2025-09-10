بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

دعت الحكومة البولندية حلف شمال الأطلسي إلى تفعيل بند التشاور في حال التهديد، وذلك في أعقاب اختراق مسيرات مجال وارسو الجوي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزارة خارجية بولندا استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية اختراق مسيرات مجال وارسو الجوي.

وأعلنت بولندا، اليوم الأربعاء، إسقاط "أجسام معادية" في مجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا، في سابقة هي الأولى من نوعها للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ بداية الصراع.

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش- في منشور على منصة "إكس"- إن "الطائرات استخدمت أسلحتها ضد الأجسام المعادية. نحن على اتصال دائم مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأفادت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية بإسقاط عدة أجسام، تم تحديدها على أنها طائرات بدون طيار، اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأبلغ رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، بالحادث حيث كتب، على منصة “إكس”: "أطلعتُ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الوضع الراهن والإجراءات التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحن على تواصل دائم".

كما أغلقت بولندا أربعة مطارات من بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو، اليوم، حيث أعلن مطار وارسو، في منشور على "فيسبوك": "بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية والقوات المسلحة لضمان الأمن، أُغلق المجال الجوي فوق جزء من البلاد، بما في ذلك فوق مطار شوبان، مؤقتًا".

وأفادت تقارير إعلامية بإغلاق ثلاثة مطارات أخرى مؤقتًا أيضًا - في رزيسزو، ولوبلين، ومودلين بالقرب من وارسو.

