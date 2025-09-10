رئيس النيابة الإدارية يستقبل أعضاء مجلس نادي القضاة للتهنئة بمنصبه

استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتقدمهم المستشار أبوالحسين قايد - رئيس مجلس إدارة النادي؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبدالعال مدير إدارة النيابات.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.