غياب مرموش عن دربي مانشستر بسبب الإصابة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط غياب عمر مرموش عن دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الباسط :"مانشستر سيتي يعلن غياب مرموش عن دربي مانشستر بسبب الإصابة في الركبة".

وأضاف :" اللاعب سيعود اليوم إلى مانشستر لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية وبدء برنامج التأهيل".



وقال النادي في بيان رسمي: “يؤكد نادي مانشستر سيتي أن عمر مرموش تعرض لإصابة في الركبة أثناء مشاركته مع منتخب مصر”.



وأضاف: “المهاجم تعرض للإصابة في الدقائق الأولى من مباراة مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم مساء الثلاثاء”.