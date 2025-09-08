مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز يسويان نزاعهما بشأن قواعد الرعاية

أعلن مانشستر سيتي يوم الاثنين توصله إلى تسوية مع الدوري الإنجليزي الممتاز في نزاعهما بشأن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة.

وأكد مانشستر سيتي قبوله بأن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة الحالية، التي تُنظّم الصفقات التجارية بين الأندية والشركات المرتبطة بمالكيها إذا اعتُبرت أعلى من قيمتها السوقية العادلة، "سارية وملزمة"، حيث اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات القانونية.

وتُعدّ هذه القضية منفصلة عن التهم التي يواجهها مانشستر سيتي بشأن انتهاكات مزعومة للقواعد المالية.

وقال مانشستر سيتي في بيان: "تُنهي هذه التسوية النزاع بين الطرفين بشأن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة. وكجزء من التسوية، يُقرّ مانشستر سيتي بأن قواعد معاملات الأطراف المرتبطة الحالية سارية وملزمة".

تم اعتماد قواعد معاملات الأطراف المرتبطة الحالية في نوفمبر بعد أن صوّتت غالبية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح بعض التعديلات على القواعد السابقة، والتي طعن فيها مانشستر سيتي أيضًا.

وقضت محكمة مستقلة في فبراير بأن جوانب من قواعد معاملات الأطراف المرتبطة الحالية للدوري "غير قانونية". وردت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على ذلك قائلة إن قرار المحكمة لم يؤثر على "العمل الصحيح" لقواعدها الحالية المتعلقة بالبث التلفزيوني.