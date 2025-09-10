قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية

تقرير
تقرير
أحمد عبد القوى

في إطار دعم خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، يحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد أصدر الجهاز تقرير الربع الثاني لعام 2025 (الفترة من أبريل إلى يونيو 2025) الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية 46.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 718 مليون عملية بقيمة إجمالية تبلغ 943 مليار جنيه.

وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 55%، إي آند كاش 21%، اورنج كاش 19%، وي باي 5%، كما جاء توزيع عدد العمليات المالية على الشركات بالترتيب: فودافون كاش 78%، إي آند كاش 11%، اورنج كاش 10%، وي باي 1%، بينما جاء توزيع قيمة العمليات المالية على الشركات كما يلي: فودافون كاش 81%، إي آند كاش 10%، اورنج كاش 8%، وي باي 1%.   

 وبمقارنة نتائج التقرير ما بين الربع الثاني لعام 2025 والربع الثاني لعام 2024 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث تبين ما يلي:

• زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 29%، حيث بلغت 46.3 مليون محفظة إلكترونية بالربع الثاني لعام 2025 مقارنًة بــ 35.8 مليون محفظة إلكترونية بالربع الثاني لعام 2024.

• زيادة عدد المعاملات المالية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 80%، حيث بلغت 717.7 مليون عملية مالية بالربع الثاني لعام 2025 مقارنًة بـ 397.7 مليون عملية مالية بالربع الثاني لعام 2024.

• زيادة القيمة الإجمالية للعمليات المالية المنفذة بنسبة 72% حيث بلغت 943.4 مليار جنيه بالربع الثاني لعام 2025 مقارنًة بـ 548.6 مليار جنيه للربع الثاني لعام 2024.

وقد جاءت مؤشرات خدمات المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات خلال الربع الثاني لعام 2025 كالتالي:

• جاءت نسب توزيع عدد المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 54%، يليه شحن الرصيد (موبايل – إنترنت) 20%، تليه عمليات الإيداع بنسبة 19%، والسحب بنسبة 5%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%. 

• وجاءت نسب توزيع قيمة المعاملات المالية وفقًا للخدمات كما يلي: التحويل من محفظة لأخرى 71%، يليه الإيداع بنسبة 15%، والسحب بنسبة 11%، ثُم المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) بنسبة 2%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 1%.   

• فيما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم إيداعها كالتالي: الإيداع من الحساب البنكي للمحفظة (إنستاباي) 65%، والإيداع المباشر 22%، واستقبال حوالات من الخارج 7%، والإيداع بالكارت البنكي للمحفظة 3%، والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) 3%. 

• بينما جاءت نسب توزيع المبالغ النقدية التي تم صرفها كما يلي: عمليات السحب 79%، المدفوعات الأخرى من (تبرعات وسداد فواتير المرافق والتسوق. إلخ) 15%، وشحن الرصيد (موبايل-إنترنت) بنسبة 6%.

الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات في السوق المصري خلال الربع الثاني لعام 2025: 

1. تعزيز حماية المستخدمين والحد من عمليات الاحتيال من خلال تعزيز ضوابط الأمان للمحافظ الإلكترونية

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بإلزام شركات المحمول مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بتطبيق مجموعة من الضوابط الاحترازية على المحافظ الإلكترونية، وذلك للحد من عمليات الاحتيال وتعزيز حماية المستخدمين.

2. إتاحة استقبال التحويلات من الخارج عبر المحافظ الإلكترونية

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم لاتصالات إتاحة خدمة استقبال التحويلات البنكية الواردة من الخارج مباشرة على المحافظ الإلكترونية بالجنيه المصري (IMR)، مما يساهم في تيسير وصول المصريين بالخارج إلى ذويهم وزيادة استخدام القنوات الرقمية الرسمية.

