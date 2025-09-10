قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
اقتصاد

اليوم .. افتتاح معرض أهلًا مدارس برعاية جهاز حدائق أكتوبر ومجلس أمناء المدينة

جانب من معرض"أهلاً بالمدارس"
جانب من معرض"أهلاً بالمدارس"
آية الجارحي

استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف  المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، و المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر وبرعاية جهاز المدينة ومجلس أمناء حدائق أكتوبر.

 يُفتتح الليلة معرض "أهلاً بالمدارس"، بجوار مبنى الجهاز على طريق زويل، وذلك لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنةً بالأسواق المحلية، دعمًا للأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

المعرض تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع محافظة الجيزة والغرف التجارية والشركات التابعة لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع بداية العام الدراسي.

يضم المعرض تشكيلة واسعة من المستلزمات والأدوات المكتبية، والشنط المدرسية بمختلف الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

دعم الأسر المصرية

وقال المهندس محمد عبد الله، إن جهاز المدينة يدعم المبادرات التي من شأنها دعم الأسر المصرية بتوفير سلع أساسية وضرورية بأسعار مخفضة، ويهدف المعرض إلى توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع منح الأسر فرصة حقيقية لتجهيز أبنائهم للعام الدراسي دون أعباء مالية كبيرة.

وأكد رئيس الجهاز أن المعرض هذا العام مميز عن الأعوام السابقة، حيث تشارك دور طباعة لتوفير المستلزمات الدراسية لأول مرة في مدينة حدائق أكتوبر، مقدّمة خصومات تصل إلى 22% على الكتب الخارجية والمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى تخفيضات تتراوح بين 25% و30% على السلع الغذائية بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين.

ويفتتح المعرض بعد تنسيق كامل من لجنة التعليم والتموين والتجارة الداخلية مع عدد من قيادات الجهاز، من بينهم المهندس سيد سلامة نائب رئيس الجهاز للتنمية، وأشرف الجوهري مدير إدارة التنمية، إلى جانب الحاج صابر سرور ممثل الغرفة التجارية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معرض "أهلاً بالمدارس" في مدينة حدائق أكتوبر خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على توافر جميع المستلزمات بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين.


 

