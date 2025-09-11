قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا محمد إسماعيل محمد عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

يذكر أن الدكتورة رشا إسماعيل أستاذ التنقيب عن البيانات واكتشاف المعرفة بقسم نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة عين شمس. حصلت على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات في نوفمبر 2009 من نفس الكلية.

وشغلت سيادتها منصب وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث منذ 1 أغسطس 2018 وحتى توليها منصب العميد، كما تولت منصب مدير البرامج التخصصية بنظام الساعات المعتمدة عام 2018، ومنسق برنامج تقنية المعلومات الحيوية اعتبارًا من سبتمبر 2019.

ولها دور بارز في دعم التحول الرقمي بجامعة عين شمس وتطوير خدماتها الأكاديمية والإدارية، حيث كُلِّفت منذ أبريل 2025 بأعمال المدير التنفيذي لمشروع ميكنة الجامعة (UMS)، وتشغل منصب مدير وحدة البوابة الإلكترونية منذ عام 2021. كما كان لها إسهام كبير في حصول الجامعة على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي 2022 عن فئة أفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية.

نشرت الدكتورة رشا إسماعيل أكثر من 80 بحثًا علميًا في مجلات دولية محكمة ومؤتمرات عالمية مرموقة، وأشرفت على أكثر من 20 رسالة ماجستير و15 رسالة دكتوراه، فضلًا عن مشاركتها في تحكيم العديد من الأبحاث والمشروعات البحثية محليًا ودوليًا.

كما عملت عضوًا في لجنة تحكيم وفحص الإنتاج العلمي للأساتذة والأساتذة المساعدين (الدورة الرابعة عشرة 2022–2025) في تخصصات الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية.

 وكانت رئيسًا لمعيار البحث العلمي والأنشطة العلمية في الدراسة الذاتية الخاصة بالاعتماد، وساهمت في إعداد الخطة الاستراتيجية والبحثية 2024–2029 ضمن أعمال اعتماد جامعة عين شمس من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد عام 2025.

وترأست سيادتها لجنة الإعداد لمسابقة MOSAIC التي نظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي حصدت فيها جامعة عين شمس المركز الأول كأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة عام 2023.

كما شاركت كعضو في لجنة إعداد سياسة الملكية الفكرية لجامعة عين شمس عام 2022، وعضوًا بفريق عمل التصنيف الدولي للجامعة منذ مايو 2021، إلى جانب مساهمتها في إعداد وتطوير لوائح مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية في البحث العلمي ويلبي احتياجات سوق العمل، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي.

وتشغل الدكتورة رشا إسماعيل منصب نائب رئيس تحرير المجلة الدولية للحوسبة الذكية وعلوم المعلومات (IJICIS)، ورئيسًا مشاركًا للمؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وعلوم المعلومات (ICICIS)، فضلًا عن مشاركتها الفاعلة في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.

