مدبولي: استكشافات قطاع البترول تخفّض فاتورة الاستيراد وتدعم الاقتصاد المصري
صرح طبي جديد ينضم لمنظومة بورسعيد الصحية التشغيل التجريبي لمستشفى الجامعة.. شاهد
أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص
تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟
رئيس الوزراء للمواطنين: الأصعب عدى في الدين الخارجي
رئيس الوزراء يوضح البدائل المقترحة لتعويض المتضررين من العقارات الآيلة للسقوط
رئيس الوزراء: لا زيادة في أسعار الكهرباء.. تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
مدبولي: اكتشاف بئر جديدة في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
بالصور

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق

تعد لدغات البق من المشكلات الشائعة التى يرغب كثيرون في معرفة حل لها خاصة في الرحلات والمعسكرات.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نعرض لكم طرق علاج لدغات البق من خلال بعض الوصفات الطبيعية.

حشرة البق

الصابون والماء


هناك دائمًا خطر الإصابة بالعدوى مع أي حالة جلدية تسبب الحكة، بما في ذلك لدغات بق الفراش و ذلك لأن حكّ مكان اللدغات قد يُحدث شقوقًا صغيرة في الجلد تسمح بدخول البكتيريا، مما قد يؤدي إلى التهاب الجلد.

لتقليل خطر الإصابة، استخدم الصابون والماء لغسل أي منطقة مُصابة بلدغات بق الفراش و لستَ بحاجة إلى استخدام صابون خاص مضاد للبكتيريا، أي صابون عادي سيفي بالغرض.

حافظ على جفاف المنطقة قدر الإمكان وتجنب السباحة والأنشطة المائية إذا كنت تعاني من كثرة لدغات بق الفراش.

يُنصح أيضًا بتجنب أحواض المياه الساخنة والساونا ولا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة، ولكن تأكد من الاستحمام واستبدال ملابسك المتعرقة في أسرع وقت ممكن.

حشرة البق

مراهم الستيرويد

يمكن للستيرويدات الموضعية تخفيف الحكة والاحمرار والتورم الناتج عن لدغات بق الفراش. تتوفر الستيرويدات على شكل كريمات ومراهم و قد تحتوي الكريمات على الكحول ومكونات مهيجة أخرى قد تسبب حرقًا عند وضعها على اللدغات، إن أمكن، استخدم مرهمًا لا يحتوي على هذه المكونات وإليك بعض الخيارات التي يمكنك تجربتها:

هيدروكورتيزون ، وهو متاح بدون وصفة طبية (OTC)

يتوفر تريامسينولون ومراهم ستيرويدية أخرى عالية التركيز بوصفة طبية وقد تكون خيارًا أفضل إذا كانت لدغاتك كبيرة أو إذا لم يُجدِ الهيدروكورتيزون نفعًا.

يمكنك استخدام مرهم الستيرويد مرة أو مرتين يوميًا لمدة تصل إلى أربعة أسابيع ومع مرور الوقت، تُسبب الستيرويدات ترققًا لا رجعة فيه للجلد ولتقليل الآثار الجانبية، استخدمه باعتدال وتجنب المناطق الحساسة كالوجه.

مضادات الهيستامين

عند التعرض للدغة بق الفراش، يُطلق جسمك الهيستامين بالقرب من مكان اللدغة ، مما يُسبب الشعور بالحكة وتُعيق مضادات الهيستامين نشاط الهيستامين وتُساعد على تخفيف الحكة وعادةً ما تُستخدم مضادات الهيستامين والستيرويدات معًا لعلاج لدغات بق الفراش.

تتوفر مضادات الهيستامين بأشكال فموية وموضعية ويُنصح بالالتزام بالأشكال الفموية، خاصةً إذا تعرضت للدغات متعددة و تناول حبة دواء يُخفف الحكة في جميع أنحاء جسمك، ويُوفر عليك عناء تطبيق علاج ثانٍ على أجزاء متعددة من جسمك.

إليك بعض الخيارات التي يُمكنك تجربتها:

ديفينهيدرامين (بينادريل) مضاد للهيستامين متوفر بدون وصفة طبية على شكل أقراص أو سوائل و يمكنك تناوله حتى أربع مرات يوميًا لتخفيف الحكة ولكنه قد يسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، مثل النعاس.

السيتريزين (زيرتك) واللوراتادين (كلاريتين) من مضادات الهيستامين الحديثة، وقد يكونان خيارًا أفضل كما أنهما فعالان في تخفيف الحكة، ومتوفران بدون وصفة طبية وتناول هذه الأدوية مرة واحدة يوميًا فقط، ولن تسبب النعاس.

الحساسية الحشرية

الكمادات الباردة


تساعد الكمادات الباردة على تخفيف الحكة عن طريق تخدير المنطقة المصابة قليلاً وجرّب الاستحمام بماء بارد أو شطف الجلد بالماء البارد.

يمكنكِ أيضًا تحضير كمادات باردة في المنزل بوضع قطعة قماش باردة ورطبة على الجلد أو استخدام كيس ثلج ملفوف بمنشفة.

يمكنكِ استخدام الكمادات الباردة لمدة تصل إلى ٢٠ دقيقة، وتكرارها كل ساعتين حسب الحاجة.

الملابس القطنية


يمكن للمواد الصناعية ومواد مثل الصوف أن تُهيّج الجلد وتُفاقم الحكة إلى أن تُشفى لدغاتك، استبدلها بأقمشة تسمح بمرور الهواء كالقطن والتزم بالملابس الفضفاضة حتى الأقمشة التي تسمح بمرور الهواء قد تُفاقم الحكة إذا كانت تحتك بالجلد باستمرار.

حمامات الشوفان

حمامات الشوفان طريقة رائعة لتهدئة البشرة المتهيجة فهي تساعد على تخفيف الحكة وحبس الرطوبة، مما يساعد البشرة على إصلاح حاجزها الطبيعي ويمكنكِ تحضير حمام الشوفان بنفسكِ أو شراء حمامات الشوفان الجاهزة من المتاجر أو الصيدليات.

استخدمي ماءً فاترًا في حوض الاستحمام. قد يُهيّج الماء الساخن البشرة ويُجففها، مما يُسبب المزيد من الحكة ويكفي الجلوس في حوض الاستحمام لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة للاستمتاع بتأثيره المُهدئ.

لدغات البق علاج لدغات البق طرق علاج لدغات البق طرق منزلية لعلاج البق طرق منزلية لعلاج لدغات البق وصفات لعلاج لدغات البق

