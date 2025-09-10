قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
محافظات

كفر الشيخ الأزهرية تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

محمود زيدان

عقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اجتماعًا بشيوخ المعاهد الإعدادية والثانوية على مستوى المنطقة، لبحث استعدادات المعاهد وتجهيزاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026م

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعدد من مديري الإدارات الإشرافية بالديوان.

 وبدأ رئيس المنطقة الاجتماع بتقديم التهنئة بقرب حلول العام الدراسي الجديد، وشُكر الحضور على كافة الجهود المبذولة طيلة انعقاد امتحانات العام المنقضي.

 وأكد ضرورة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد والمواجهة المبكرة لأي عقبات ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ.

 وشدد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على سرعة الانتهاء من أعمال ‏الصيانات الخفيفة بالمعاهد ومتابعة التجهيزات بالفصول الدراسية ومقاعدها، وتجهيز دورات المياة ومتابعة أعمال النظافة بها، وإزالة الإعلانات والدعاية الموجودة على أسوار المعاهد.

ووجه الشيخ "طلحة"‏ شيوخ المعاهد بسرعة تنفيذ خطابات الندب حال وصولها للمعاهد لسد العجز وترحيل الزيادات في بعض التخصصات.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

