كفر الشيخ الأزهرية تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.. صور

عقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اجتماعًا بشيوخ المعاهد الإعدادية والثانوية على مستوى المنطقة، لبحث استعدادات المعاهد وتجهيزاتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025 /2026م

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، وعدد من مديري الإدارات الإشرافية بالديوان.

وبدأ رئيس المنطقة الاجتماع بتقديم التهنئة بقرب حلول العام الدراسي الجديد، وشُكر الحضور على كافة الجهود المبذولة طيلة انعقاد امتحانات العام المنقضي.

وأكد ضرورة الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد والمواجهة المبكرة لأي عقبات ‏يمكن أن تعرقل العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ.

وشدد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على سرعة الانتهاء من أعمال ‏الصيانات الخفيفة بالمعاهد ومتابعة التجهيزات بالفصول الدراسية ومقاعدها، وتجهيز دورات المياة ومتابعة أعمال النظافة بها، وإزالة الإعلانات والدعاية الموجودة على أسوار المعاهد.

ووجه الشيخ "طلحة"‏ شيوخ المعاهد بسرعة تنفيذ خطابات الندب حال وصولها للمعاهد لسد العجز وترحيل الزيادات في بعض التخصصات.