سنابل الخير.. محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق موسم حصاد الأرز بقرية إبشان

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انطلاق موسم حصاد الأرز من قرية إبشان بمركز بيلا، وسط فرحة جموع المزارعين، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفلاح الـ 73.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والمهندس فخري باز، وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن احتفالية انطلاق موسم الحصاد لهذا العام تأتي في توقيت خاص يتزامن مع عيد الفلاح، الذي يمثل رمزًا للعطاء والتضحية والإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تضع الفلاح في مقدمة أولوياتها، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، ومصدرًا للفخر الوطني على مدار التاريخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج الأرز، وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام 257 ألف فدان بزيادة 10 آلاف فدانًا عن العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الزراعية في التوسع بالإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية عبر تطبيق نظم الري الحديثة، لافتًا إلى أن الأرز يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها الأسرة المصرية.

وأشار المحافظ، إلى أن وزارة البيئة خصصت حزمة حوافز لتشجيع المزارعين على تجميع قش الأرز، مع توفير المعدات الحديثة اللازمة لعمليات الجمع والكبس، وتحويل القش إلى سماد عضوي وأعلاف مجانًا، مما يحول هذا المورد من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية مضافة، بجانب توفير فرص عمل جديدة لشباب القرى.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات الخدمية للتعامل الفوري مع أي محاولات لحرق قش الأرز، باستخدام تقنيات حديثة منها صور الأقمار الصناعية والرصد الميداني، مع تطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين لحماية البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء التي كانت تمثل تحديًا سنويًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة نجحت في حل أزمة صرف الأسمدة الزراعية التي استمرت لسنوات طويلة، لصالح 466 مزارعًا بمساحة 3,297 فدانًا، من خلال تفعيل "كارت الفلاح" الذكي الذي يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب لصالح أهالينا من المزارعين ضمن جهود الدولة المستمرة في تحقيق التنمية الزراعية، ولن ندخر جهدًا في دعم الفلاح المصري الذي يمثل العمود الفقري للأمن الغذائي، وشريكًا أساسيًا في مسيرة الجمهورية الجديدة.