محافظ كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر متنوعة ضد المخابز المخالفة ببيلا

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالاشتراك مع إدارات التموين والصحة الطب البيطرى، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز البلدية المدعمة بمركز يبلا، وجميعها نقص في الوزن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

