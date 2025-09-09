قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدين الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها الكامل مع قطر
إنشاء وتجهيز مجمع لإنتاج البذور في مصر بمواصفات عالمية
كم عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2025؟
ولي العهد السعودي يؤكد وقوف المملكة الكامل إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: اغتيال قادة حماس رد مبرر على عمليات القدس وغزة
مصر تدين بشدة العمل العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطر
الرئاسة الفلسطينية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد يهدد أمن المنطقة
رئاسة الجمهورية: الاعتداء الإسرائيلي سابقة خطيرة وتطور مرفوض ويعد اعتداء مباشرا على سيادة قطر
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلًا مدارس» لمستلزمات الطلاب بمدينة بيلا

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

‏افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة بيلا، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة، تصل لـ 50%.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن معرض «أهلًا مدارس» لمستلزمات الطلاب تم افتتاحه اليوم بمدينة بيلا بتخفيضات تصل لـ 50٪؜ ، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بتخفيضات من 15 لـ 50% على المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن 15 لـ 30% على السلع الغذائية، ويضم 18 عارضاً للمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلي 5 عارضين للسلع الغذائية، لافتاً إلى افتتاح معارض "أهلًا مدارس" بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، فضلاً عن السلع الغذائية الأساسية ومنها "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة لأهالينا في محافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا مدارس" يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، والسعي إلى تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور، وخاصة الأسر البسيطة، مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا مدارس وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن، واعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مريم عامر منيب وخطيبها الراحل عمرو ستين

كل حاجة فى حياتي .. مريم عامر منيب تنعى خطيبها عمرو ستين بكلمات مؤثرة

الفنانة هاله صدقي

تكريم هالة صدقي فى مهرجان بردية السينمائى .. اليوم

ياسمين سمير

ياسمين سمير تحصد شهادة تقدير في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بالصور

وزير الإسكان يفتتح محطة صرف صحي خليل العزازي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

بيتكرر ومش عارفة ليه .. اعرفي أخطر أسباب الإجهاض

الاجهاض
الاجهاض
الاجهاض

طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى

طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.
طريقة عمل صينية الجمبري الاسكندرانى.

تسلا تتفوق على نيسان في مبيعات السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد