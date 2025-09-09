محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض «أهلًا مدارس» لمستلزمات الطلاب بمدينة بيلا

‏افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس" بمدينة بيلا، لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة، تصل لـ 50%.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن معرض «أهلًا مدارس» لمستلزمات الطلاب تم افتتاحه اليوم بمدينة بيلا بتخفيضات تصل لـ 50٪؜ ، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بتخفيضات من 15 لـ 50% على المستلزمات والأدوات المدرسية، ومن 15 لـ 30% على السلع الغذائية، ويضم 18 عارضاً للمستلزمات المدرسية، بالإضافة إلي 5 عارضين للسلع الغذائية، لافتاً إلى افتتاح معارض "أهلًا مدارس" بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الهدف من هذه المبادرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، هو توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة، ولتخفيف العبء المادي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، والحقائب، والأدوات المكتبية، والأحذية، فضلاً عن السلع الغذائية الأساسية ومنها "الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والدواجن، والبقوليات، والمنظفات، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، والسلع الغذائية بأسعار مناسبة لأهالينا في محافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن معارض "أهلًا مدارس" يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على دعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، والسعي إلى تخفيف العبء المادي على أولياء الأمور، وخاصة الأسر البسيطة، مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط الأسعار والتأكد من نسب التخفيضات، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ أهلًا مدارس وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك والدواجن، واعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين.